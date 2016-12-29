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Николаевские свиноводы учились бороться с африканской чумой свиней

29.12.16 11:31Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве свиноводов учили основам борьбы с африканской чумой свиней

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Николаевской области специалистами Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы проведен семинар на тему: «Биобезопасность, диагностика, эпизоотологии и мероприятия при АЧС».

Об этом говорится на официальном сайте Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

В семинаре приняли участие представители свиноводческих хозяйств области, специалисты районных управлений Госпродпотребслужбы, больниц и лабораторий ветеринарной медицины.

Во время семинара освещались вопросы относительно основ биобезопасности свинохозяйств, меры по недопущению распространения африканской чумы свиней, система диагностики инфекционных заболеваний свиней. Кроме указанного, обсужден ряд проблемных вопросов по недопущению и ликвидации АЧС и пути их решения.

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Четверг, 29.12.2016

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