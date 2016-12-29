Следующее землетрясение в Румынии может достичь 7 баллов

Румынские ученые не исключают, что сила подземных толчков в сейсмоактивном регионе Вранча может достигнуть 7 баллов.

Об этом сообщает Укринформ.

Научный директор румынского национального Института физики Земли Мирча Рэддуля заявил, что недавнее землетрясение в 5,2 балла – нормальное явление для этого региона.

По его словам, при землетрясениях земля обычно освобождается от накопленной энергии. "Происходит накапливание дополнительной энергии, которая может спровоцировать землетрясение в 7 баллов", - отметил Рэдулян.

При этом, он уточнил, что даже при подземных толчках в 6 и более баллов особых разрушений не случится, поскольку в регионе Вранча эпицентры землетрясений находятся на большой глубине.

Напомним, что вчера ночью, 28 декабря, в Одессе, Николаеве и других населенных пунктах юго-запада Украины ощущались сильные подземные толчки. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находится в Румынии в зоне Врачна. Началось оно в 1.21 по украинскому времени. Мощность по разным оценкам составляла от 5,3 до 6 балов. Толчки ощущались и в Киеве. Правда, они были слабые и короткие. Лишь немного потрясло мебель.

Как сообщалось ранее, перед этим румынское землетрясение также докатилось до Украины 24 сентября. Тогда эксперты отдела сейсмической опасности Института геофизики Украины сообщили, что в нашей стране вероятны землетрясения до 9 баллов.