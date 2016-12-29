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Николаевские спасатели, полицейские и волонтеры поздравили детей с наступающим Новым годом во время акции «Сделаем жизнь безопасной»

29.12.16 08:45Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Вчера сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области совместно с администрацией ТЦ «Южный Буг» организовали познавательную пожарно-спасательную программу «Сделаем жизнь безопасной». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

К акции присоединились представители патрульной полиции г. Николаева, кинологический центр Главного управления Национальной полиции в Николаевской области и общественная организация «Цвет нации».

Посетителей ждала познавательная программа, сувениры и сладости. Рядом с елкой, установленной у торгового центра, расположились станции безопасности: пиротехническая, пожарно-спасательная, кинологическая и сувенирная.

Спасатели ознакомили взрослых и детей с правилам безопасного поведения в быту, во время каникул и отдыха, на водных объектах в осенне-зимний период, при обнаружении взрывоопасных предметов, использовании пиротехнических изделий и др.

Правоохранители подарили мальчикам и девочкам информационные брошюры «Твоя безопасность». Представители кинологической службы, вместе со своими четвероногими питомцами Кейси и Холли продемонстрировали элементы поиска взрывчатого вещества, рассказали о своей деятельности и о том, к выполнению каких задач они привлекаются.

Волонтеры общественной организации «Цвет нации» рассказали малышам о хороших поступках, подарили яркие профилактические наклейки и флажки.

А в завершение акции спасатели, надев костюмы Деда Мороза и Снегурочки, поздравили и взрослых, и малых с наступающим Новым годом, а также подарили детям наборы для творчества «Пожарная часть» и сладкие подарки от ТЦ «Южный Буг»

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Четверг, 29.12.2016

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