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ВСУ разрешили самостоятельно закупать продукты

29.12.16 09:30Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Это первая институциональная реформа системы питания военных за 10 лет, говорят у Порошенко.

Кабмин передал Минобороны право самостоятельно составлять список продуктов питания для военных, сообщил министр обороны Степан Полторак в Facebook.

"Правительство одобрило Постановление по вопросам закупок продуктов питания Министерством обороны. Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталога продуктов", - написал он.

По словам министра "это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств".

"Каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания", - добавил он.

Решение правительства прокомментировал советник президента Юрий Бирюков, который отслеживает ситуацию с питанием в армии.

"Это фундаментальная реформа системы питания военнослужащих, первая институциональная реформа за 10 лет", - написал он в Facebook.

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Четверг, 29.12.2016

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