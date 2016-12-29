В Николаеве вручили ордера на квартиры воинам-интернационалистам

Вчера, 28 декабря, мэр Николаева Александр Сенкевич вручил два ордера на однокомнатные квартиры воинам-интернационалистам Николаю Ермаку и Ивану Ильницкому

. Оба участника боевых действий в Афганистане, инвалиды войны, стояли в очереди на получение жилья более 10 лет.

В городском бюджете на 2016 год были предусмотрены средства по программе социальной защиты и городская власть приобрела две квартиры для николаевцев, которые более 10 лет ждали этого события, - рассказал городской голова Александр Сенкевич. - Эти люди - воины-интернационалисты, о которых сейчас нечасто вспоминают. Они сполна отдали свой долг Родине, лишившись при этом здоровья.

Мэр добавил, что в очереди на улучшение жилищных условий в Николаеве стоит около 6,5 тысяч граждан, а городская власть работает над созданием программы социального жилья.