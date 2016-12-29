Из роддома - с документом: в Николаеве новоиспеченным родителям вручили метрику

Вчера, 28 декабря, первый заместитель городского головы Андрей Дадиверин, руководитель центра по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета Инга Мураховская и начальник Николаевского городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Инна Ключник в городском роддоме № 1 вручили свидетельство о рождении ребенка и справку о регистрации места проживания ребенка. Андрей Дадиверин поздравил молодую маму с рождением дочери и наступающими новогодними праздниками

.Для создания благоприятных условий, направленных на упрощение доступа граждан к административных услуг по государственной регистрации рождения ребенка, по инициативе Министерства юстиции Украины с декабря 2016 года в г. Николаеве введен пилотный проект по приему заявлений на государственную регистрацию рождения, вручение свидетельств непосредственно в родильных домах.

Суть проекта заключается в возможности бесплатного получения свидетельства о рождении ребенка еще до выписки из роддома. Это возможно благодаря приему документов и выдаче свидетельств сотрудниками отделов государственной регистрации актов гражданского состояния в родильных домах.

Так, 28 декабря 2016 года в Николаевском городском совете состоялось совещание по обсуждению вопросов по решению дальнейших путей взаимодействия по предоставлению государственной услуги в части регистрации места проживания ребенка.

В совещании приняли участие начальник центра предоставления административных услуг Николаевского городского совета Мураховская И.Н., заместитель начальника центра предоставления административных услуг Николаевского городского совета Гуреева А.С., начальник Центрального районного в городе Николаеве отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Гнатовская А.Н., начальник Корабельного районного в городе Николаеве отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Рева Л.М., начальник Ингульского районного в городе Николаеве отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Яцук Л.Г., и.о. начальника Заводского районного в городе Николаеве отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Молчанова Т.А.

В ходе совещания обсуждались вопросы выполнения Правил регистрации места проживания, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 02.03.2016 №207 «Об утверждении Правил регистрации места проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в Единый государственный демографический реестр», а также предложения по разработке механизма сотрудничества по предоставлению государственной услуги по регистрации места проживания ребенка, пути решения проблемных вопросов и устранения осложнений в рамках пилотного проекта.

Между участниками совещания было достигнуто понимание и принято решение о плодотворном сотрудничестве в решении вопросов в дальнейшем. С целью присоединения к проекту в части регистрации места проживания ребенка, начато предоставление государственной услуги в Николаевском городском роддоме №1.