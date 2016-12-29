Николаевщина – в лидерах по нарушениям свободы слова в 2016 году

За 2016 год в Николаевской области зафиксирован 21 случай нарушения прав журналистов – это нападения, угрозы, препятствование в съемках и отказы в предоставлении публичной информации. Такой же показатель и у Днепропетровской области.

Об этом сообщает " Николаевская правда"

Таковы данные ежегодного исследования Института массовой информации «Барометр свободы слова».

Всего в 2016 году в Украине зафиксировано 262 нарушения свободы слова (по состоянию на 27 декабря), что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году (в 2015 году ИМИ зафиксировал 310 нарушений свободы слова в Украине, в 2014 году — 995 случаев ).

Вместе с оккупированными Крымом (31) и территориями Донбасса (12) в 2016 количество нарушений свободы слова составила 305 случаев.

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Категорией, в которой зафиксировано больше всего нарушений, стали препятствование законной профессиональной деятельности журналистов — 107 (в 2015 году — 100, в 2014 году — 150, в 2013 году — 130 препятствований). Больше всего журналистам препятствовали частные лица, правоохранители и местная власть.

На втором месте по количеству случаев идут угрозы и запугивания журналистов — 42. В 2016 году эта категория превысила по количеству случаев прошлый год, когда было зафиксировано 36 угроз журналистам (в 2014 году — 98, в 2013 году — 35). Угрожали преимущественно частные лица и депутаты разных уровней.

В тройку лидеров по количеству случаев также вошли избиения и нападения на журналистов и ограничения доступа к публичной информации — по 30 случаев соответственно.

Количество случаев избиений и нападений на журналистов в 2016 сократилась почти вдвое по сравнению с 2015 годом (58 нападений), и почти в 10 раз по сравнению с 2014 годом (286). Основными нападающими на журналистов в этом году были частные лица. Такую тенденцию ИМИ фиксирует уже второй год подряд, в отличие от 2014 и 2013, когда основными агрессорами были представители правоохранительных органов и местные чиновники.

Количество ограничений доступа к публичной информации в этом году почти сравнялась с предыдущим годом (33 случая), в 2014 — 14, в 2013 году — 13 случаев. В 2016 году, как и в прошлом году, ограничивали доступ журналистов преимущественно органы местной власти.

Кроме того, в 2016 году в Украине произошел 1 случай убийства журналиста (в 2015 — 2, в 2014 году — 7, в 2013 — ни одного). В Киеве 20 июля в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет, который ехал в этой машине. Полиция квалифицировала произошедшее по статье «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц». Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личные мотивы, русский след и покушение на руководителя «Украинской правды» Алену Притулу.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ИМИ удалось зафиксировать 12 случаев нарушений свободы слова, учитывая ограниченный доступ к этой территории. В частности, это блокирование вещания украинских телеканалов, сайтов, обнародование данных журналистов на сепаратистских сайтах — базах данных. Также в плену т.н. «ЛНР» сейчас находится трое блоггеров — жителей Луганска, которым боевики обвиняют распространение «экстремистских материалов» по самоназванных республик. Для сравнения — в прошлом году ИМИ зафиксировал на оккупированных территориях Донбасса 16 случаев.

В аннексированом Россией Крыму в 2016 году зафиксировано 31 случай нарушений свободы слова, чуть меньше, чем в прошлом году (43 случая). На полуострове на СМИ и журналистов, как и в прошлом году, давили российские спецслужбы, Роскомнадзор, оккупационная крымская власть. Так, ФСБ выяснили крымском журналисту Николаю Семене обвинения в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Сам Семена на допросе ФСБ отметил, что считает «разговор о принадлежности Крыма России дискуссионным» и в своей журналистской статье «реализовал право на выражение своего мнения».

В 2016 году регионами-лидерами нарушений (кроме оккупированных территорий) стали:

Киев (56) + Киевщина (6) — 62

Днепропетровщина — 21

Николаевщина — 21

Волынь — 18

Полтавщина — 17

Одесская — 16

Львовская — 13

Запорожье — 12

Херсонщина — 12

Донецкая — 10

Закарпатье — 10

Для сравнения, в 2015 году большинство случаев произошли в Киеве — 60, в 2014 — в Киеве (256), на Востоке (Луганская область — 91 случай, Донецкая — 197) и в Крыму (148).

Подробнее о состоянии свободы слова читайте на сайте ИМИ в рубрике «Барометр свободы слова».