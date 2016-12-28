На время новогодних праздников полиция Николаевщины перейдет на усиленный режим работы

Полиция Николаевской области будет переведена на усиленный режим несения службы в период с 31 декабря 2016 по 7 января 2017 года.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информацию Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Всего к охране общественного порядка в области привлекут около 4,5 тысяч человек. Ежедневно почти 800 человек будут выходить на дежурства, из которых 180 бойцов Нацгвардии и 250 членов общественных формирований.

В новогоднюю ночь покой жителей областного центра будут охранять 274 полицейских и представителя общественных формирований.

В районах Николаевщины в новогоднюю ночь выйдут на дежурство 580 человек, из которых 480 полицейских, 60 нацгвардейцев и 40 представителей общественных формирований.