Доллар на межбанке достиг 27,10 гривен

Курс евро в продаже повысился на 29 копеек - до 28,18 грн/евро.

Курс доллара на межбанке в 15:08 в сравнении с показателем закрытия предыдущей сессии вырос на 40 копеек - до 27,10 грн/долл.

При этом курс евро в продаже повысился на 29 копеек - до 28,18 грн/евро. Торги по доллару сегодня открылись в диапазоне 26,6000 - 26,7000, евро 27,8422 - 27,9442 грн/евро, российский рубль 0,4380 - 0,4402 грн/рубль.

По состоянию на 15:08 торги проходят в следующем диапазоне: Валюты Bid Offer USD/UAH 26,9500 27,1000 EUR/UAH 28,0280 28,1840 RUB/UAH 0,4447 0,4476.

Днем в банковских обменниках и на наличном рынке доллар также подорожал и в продаже составляет 27,2 - 27,6 грн: