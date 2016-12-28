Кабмин разрешил спецпошлины на автомобили из ЕС

Их будут вводить для "защиты отечественного автопрома".

Кабмин одобрил разработанный Минэкономразвития порядок применения специальных пошлин на импорт европейских автомобилей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения, сообщает УНИАН.

Специальные меры могут быть применены в случае, если совокупный объем импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из ЕС в течение года достигает 45 тыс единиц, а его удельный вес в потреблении на внутреннем рынке составляет более 20%.

Кроме этого, специальные меры могут быть введены, если совокупный объем импорта легковых автомобилей происхождением из ЕС в Украину в течение последних 12 месяцев превысит предельный объем всех первичных регистраций легковых автомобилей в Украине за этот период и при этом наносится значительный ущерб национальной промышленности, производящей подобный товар.

По данным министерства, объем импорта в Украину легковых автомобилей из стран ЕС составил в 2015 году 38,9 тысячи штук, а за 9 месяцев 2016 - 30,6 тысячи штук. Таким образом, если в сентябре 2017 года, например, количество импортируемых в Украину легковых автомобилей достигнет 45 тыс. единиц и при этом будут соблюдены другие требования, после консультаций с ЕС Украина будет иметь возможность поднять ставку ввозной пошлины до 10% исключительно на период до конца 2017 года.