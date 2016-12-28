Командувач ВМС ЗС України перевірив хід виконання ремонтних робіт у військових частинах Миколаївського гарнізону

26-27 грудня у ході робочої поїздки до Миколаївського гарнізону командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко перевірив хід виконання ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах інфраструктури у пунктах постійної дислокації військових частин та умови життєдіяльності військовослужбовців.

Під час вивчення справ у морських піхотинців, морських авіаторів та у навчальному центрі національного флоту керівник виду ЗС України особисто ознайомився із новозбудованим спортивним комплексом для морпіхів, для якого в поточному році була проведена закупівля тренажерів, обладнано спортивний зал та душові. Крім того, командувач українських ВМС оглянув їдальню, лазню, медичний пункт бригади морської піхоти, модульний будинок для розміщення вертолітної ескадрильї і стоянку авіаційної техніки бригади морської авіації, а також навчально-матеріальну базу військово-морського навчального закладу.

Віце-адмірал Ігор Воронченко визначив певні позитивні зрушення, та наголосив, що значну частину ремонтних робіт військові моряки проводять власними силами. Водночас командувач ВМС ЗС України висловив сподівання, що представники квартирно-експлуатаційного органу докладуть максимум зусиль для якнайшвидшого завершення ремонтно-відновлювальних робіт.