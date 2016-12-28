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В Николаеве работники судостроительного завода вышли на пикет

28.12.16 16:05Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Утром 28 декабря в Николаеве более сотни работников ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара» пришли под здание Николаевской облгосадминистрации, сообщает УНН.

Люди требуют от областного руководства погашения задолженности по выплате заработной платы, которая уже долгое время существует на государственном предприятии.

Пикетчики держат плакаты с надписями: «Требуем загрузить предприятие», «Верните нашу зарплату», «Как можно так жить» и другие. Источник: izvestia.nikolaev.ua

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Среда, 28.12.2016

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