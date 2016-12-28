В Николаеве работники судостроительного завода вышли на пикет

Утром 28 декабря в Николаеве более сотни работников ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара» пришли под здание Николаевской облгосадминистрации, сообщает УНН.

Люди требуют от областного руководства погашения задолженности по выплате заработной платы, которая уже долгое время существует на государственном предприятии.

Пикетчики держат плакаты с надписями: «Требуем загрузить предприятие», «Верните нашу зарплату», «Как можно так жить» и другие. Источник: izvestia.nikolaev.ua