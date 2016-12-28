Губернатор представил и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области

Исполняющим обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области стал Сергей Ткаченко.

Как сообщает " Новости-N", сегодня Сергея Ткаченко в ведомстве представил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

На представление нового руководителя также пришли главный прокурор Николаевщины Тарас Дунас, и.о. начальника областной налоговой Анатолий Бондаренко, депутат горсовета Владислав Ентин и депутат облсовета Михаил Талпа.

Губернатор сразу отметил, что, возможно, по кандидатуре Ткаченко будет много слухов, однако на них не стоит обращать внимания - данная кандидатура была предложена и согласована Славомиром Новаком — и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

После того, как Алексей Савченко представил нового руководителя, Ткаченко тут же провел совещание с трудовым коллективом. Он рассказал о себе, отметив, что прошел путь от водителя до начальника данной службы, рассказал также и о главных целях предприятия.