Кривоозерська лікарня у якості новорічного подарунка отримала автомобіль

Напередодні Нового року Кривоозерська центральна районна лікарня отримала гарний подарунок – автомобіль для обслуговування ургентних викликів

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Привітати медиків району з Новорічними святами та вручити ключі від нового автомобіля прийшли голова районної державної адміністрації Олексій Мірошниченко, голова районної ради Олександр Козерецький, селищний голова Віктор Радьо, начальник фінансового управління РДА Наталія Барська.

Керівники району, вітаючи працівників районної лікарні з Новорічно-Різдвяними святами, побажали миру, злагоди, міцного, здоров’я та щастя. Голова райдержадміністрації Олексій Мірошниченко зазначив, що оскільки до цього часу у розпорядженні районної лікарні залишалися лише старенькі «Ніва» та «УАЗ», необхідність придбання для лікарні нового автомобіля, який би забезпечував оперативне прибуття лікарів на ургентні виклики по території району, не викликала сумніву і отримала підтримку у сільських та селищної рад, які делегували кошти на його придбання. І це є справжнім проявом процесу децентралізації, коли спільними зусиллями вирішуються проблеми громади.

Головний лікар ЦРЛ Валентина Зайченко подякувала всім тим, хто доклав зусиль для вирішення цієї нагальної потреби – керівництву району та депутатському корпусу, селищному голові Віктору Радьо та депутатам селищної ради (кошти селищної ради складають половину від вартості автомобіля), сільським головам та депутатам сільських рад і всім небайдужим до проблем лікарні людям.