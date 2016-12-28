В Украине за неполный 2016 год на производстве погибло рекордное число работников

В Украине за последний год рекордно увеличилось количество смертельных случаев на производстве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам труда.

За январь-неполный декабрь 2016 года смертельно травмировано 393 человека, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, когда этот показатель составлял 365 человек.

При этом за неполный декабрь количество смертей снизилось на 30%.

Основными видами происшествий, приведших к несчастным случаям с летальным исходом, стали дорожно-транспортные происшествия и наезды транспортного средства - по этой причине погибли 136 человек (35% общего количества погибших), падения пострадавших – 63 человек (16%), в результате падения, обрушения предметов, материалов, породы, почвы - 60 человек (15%), действие движущихся предметов и деталей – 46 рабочих (12%), поражение электрическим током – 29 человек (7%).