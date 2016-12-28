В ПриватБанке скоро изменят ставки по депозитам в валюте и в гривне

ПриватБанк снижает проценты по депозитам. Фото: dpchas.com.ua

Изменение связано с тенденцией снижения ставок на рынке депозитов в Украине, отмечают в "Привате"

С Нового года ПриватБанк снижает процентные ставки по валютным депозитам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, с 1 января 2017 года ставки по вновь заключаемым депозитным вкладам в иностранной валюте в ПриватБанке будут снижены в среднем на 1-2% годовых.

Как сообщили в пресс-службе "Привата", снижение процентных ставок при размещении валютных средств в банке коснется вкладов как в долларах США, так и евро. При этом соается, что ставки по гривневым вкладам в ПриватБанке будут снижены с начала февраля 2017 года.

"Тенденции снижения ставок на рынке определяют новые уровни доходности депозитов в ПриватБанке, в первую очередь, в иностранной валюте", – цитирует пресс-служба банка руководителя Розничного бизнеса ПриватБанка Алексея Шабана.

"В то же время, для действующих депозитов, или открытых до 1 января 2017 года, на весь срок договора будут действовать старые, более выгодные условия размещения средств", – добавил Шабан.

В частности, с начала 2017 года при размещении в ПриватБанке валютного депозита на 12 месяцев, базовая ставка будет снижена до 8% годовых в долларах США и 7% годовых в евро. Депозитные вклады на полгода в 2017 будут приносить вкладчикам 7% годовых в долларах США и 6% годовых в евро.

Размещение валютных вкладов в ПриватБанке на месяц принесет вкладчикам соответственно 3,5% и 2% годовых дохода.

Ранее новый глава правления ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак заявлял о том, что высокие ставки по депозитам и кредитам в ПриватБанке были обусловлены проблемами с ликвидностью, поэтому теперь проценты логично снизить, приблизив к рыночному уровню.

Напомним, на прошлой неделе 100% акций ПриватБанка перешли в собственность государства. Национализация прошла за 72 часа.