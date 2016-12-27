Верхний банер

Украина продала за границу больше улиток, чем сала

27.12.16 13:15Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Экспорт моллюсков почти в семь раз превышает зарубежные продажи традиционного украинского продукта

За первые десять месяцев 2016 года Украина экспортировала уже 347 тонн моллюсков. Для сравнения, в 2013 году экспортировано 3 тонны моллюсков, в 2014 – 58 тонн, в 2015 – 260 тонн. Такие данные приводит Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

При этом за те же десять месяцев 2016 года за границу из Украины было поставлено только 51 тонна сала и 9 тонн баранины.

Улитки завозятся как сырье, которое в среднем стоит в пять раз дешевле готового продукта. Средняя цена килограмма продукции составляет один доллар.

"Украинских моллюсков покупают пока только две страны Румыния (25%) и Литва (75%), их доля может меняться на противоположную через небольшие экспортные объемы", – отметили в УКАБ.

В эти страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем 6,5 долларов за кг из Румынии и 5,5 долларов за кг из Литвы. Конечными странами потребителями моллюсков в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 27.12.2016

Закругление верхнее-левое

14:49Оскорбленный житель Николаевщины отомстил односельчанину, ударив его ножом

14:01Что январь нам принесет: алкоголь и сигареты подорожают, лекарства подешевеют, минимальные зарплаты повысят

13:35Николаевщина скорбит по погибшему бойцу АТО: в области объявлен траур

13:15Украина продала за границу больше улиток, чем сала

12:50Украине передали двух пленниц из "ДНР"

12:17"Случайно найденные" кислородные баллоны могут обернуться для жителей Первомайска тюремным сроком

12:00МЧМ-2016: Швеция разгромила Данию

11:45В Николаеве займутся реставрацией башни Шухова

11:20Николаевским школьникам вклеивают в дневники уведомления о долгах по «благотворительным взносам»

11:03Украинец Ломаченко назван лучшим боксером 2016 года

10:52В Арбузинке пасынок подрезал отчима, учившего его жить

10:36В Николаеве по факту жестокого обращения с животными начато уголовное производство

10:14Порно с невестой вызвало массовую драку на свадьбе (ВИДЕО)

09:55За сутки в полицейских отделениях Николаевщины приняли почти 500 заявлений о правонарушениях, - оперативная информация

09:41Водолазы подняли первый "черный ящик" разбившегося Ту-154

09:30АМКУ внезапно оштрафовал уже национализированный "Приват"

09:05Разыскиваются свидетели ДТП в Николаевской области

08:40Скандал в Яремче. Видео

08:30Царев пригласил Савченко «к себе» в Крым: будет где жить и чем заняться

08:00Новогодняя ночь в Украине будет морозной

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.12.16 15:222130

Нацбанк предложил увеличить гарантированную сумму выплат по депозитам

13.12.16 15:552960

Украина созывает скайп-конференцию по вопросу освобождению заложников Донбасса

13.12.16 17:042300

ООН обвинила Асада в гибели 82 мирных жителей

13.12.16 17:312210

В Одесской области обнаружили крупное месторождение газа

Самые читаемые

21.12.16 16:068580

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

13.12.16 19:167790

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:326480

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

22.12.16 18:465090

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама