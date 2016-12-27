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Николаевским школьникам вклеивают в дневники уведомления о долгах по «благотворительным взносам»

27.12.16 11:20Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве учащимся школы №32, которая находится в микрорайоне Соляные по улице Лагерной, 1, вклеивают в дневники уведомления о «долгах по благотворительным взносам». Фото такого уведомления у себя в социальной сети опубликовала жительница Николаева.

В дневник вклеили листок с таким сообщением: «Уважаемые родители, ваша задолженность по благотворительным взносам составляет: сентябрь 75 гривен, октябрь 50 гривен. С уважением родительский комитет».

—Взносы добровольные… Потом присылают счет, и задолженность есть, — сказано в сообщении.

Причем под вклеенным листком видна подпись классного руководителя. При этом автор сообщения указывает, что «я сказала классному руководителю, что платить не буду, поэтому они знали об этом».

Отметим, что 15 сентября заместитель городского головы Евгений Шевченко провел совещание с директорами школ, заведующими детских садов и представителями родительских комитетов, где прозвучало, что городская власть потребовала, чтоб с завтрашнего дня в школах и детсадах города прекратилось движение наличных денег, которые аккумулировались в так называемых фондах класса или фондах родительских комитетов.

Тогда чиновник пояснил, что данный приказ приняли для того, чтоб убрать коррупционную составляющую.

При этом мать ученицы школы №32 указывает, куда идут так называемые «благотворительные взносы».

—Эту сумму они собирают 50 каждый месяц с каждого ребенка. Это на бумагу, мыло, — сказано в сообщении.

Нужно заметить, что 23 декабря в ходе заседания сессии горсовета начальница управления образования городского совета Анна Деркач заявила, что в этом году школам города было выделено финансирование из городского бюджета на покупку бумаги, моющих средств и теплоотражающей пленки.

—В этом году мы на содержание учебных заведений, кроме оплаты коммунальных услуг, кроме питания, заработной платы и текущих и капитальных работ, мы выделили средства на приобретение моющих средств. Мы выделили средства на обеспечение бумагой и теплоотражающей пленки, которой заведения уже обеспечены. Большие школы по 2 рулона, меньше – по одному. В следующем году мы заложили более 4 миллионов средств, именно на содержание. Бумага, моющие средства, — рассказала Анна Деркач.

Добавим, в среднем за 2015-2016-й учебный год родители николаевских школьников уплатили в школьные фонды более 23 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе социологического исследования «Финансовые сборы в школах Николаева», проведенного консалтинговым агентством «F5».

НикВести

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Вторник, 27.12.2016

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