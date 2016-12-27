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Что январь нам принесет: алкоголь и сигареты подорожают, лекарства подешевеют, минимальные зарплаты повысят

27.12.16 14:01Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Ждут небольшие новшества и пенсионеров: с января в стране заработает электронная система Пенсионного фонда

Меньше недели осталось до Нового года, первый месяц которого принесет много новшеств как студентам с пенсионерами, так и чиновникам с аграриями. "Сегодня" собрала самые важные и интересные новшества января.

ТВ И ЛЕКАРСТВА. Так, уже с 1 января стартует вторая волна подачи электронных деклараций — в следующем месяце свои ежегодные отчеты будут подавать чиновники среднего и низшего звена. Директора школ, руководители вузов, завскладами, руководители магазинов и мастерских, ведомственные ревизоры, начальники цехов и лабораторий, бригадиры, директора коммунальных и госпредприятий и другие служащие должны управиться до 1 апреля.

Кроме того, с нового года снизятся цены на некоторые виды лекарств: по решению Кабмина государство начинает регулировать цены на препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы. На эти медикаменты установят граничную цену, которая не должна быть выше чем в пяти соседних странах (Польше, Латвии, Словакии, Венгрии и Чехии).

ЛЬГОТЫ И ПЕНСФОНД. Первый месяц зимы принесет новшества и украинским студентам — со дня на день Кабмин должен одобрить постановление, согласно которому деньги украинским студентам будут начислять по новой системе. Так, уже в январе по итогам декабрьской сессии выплаты получат не все студенты-хорошисты (средний балл по сессии — 4), а лишь те, кто займет наивысшие места в специальном рейтинге. Ранжирование будет на 90% учитывать успеваемость студента, а остальные 10% составят критерии, разработанные каждым вузом самостоятельно.

Ждут небольшие новшества и пенсионеров: с января в стране заработает электронная система Пенсионного фонда. Начнется постепенный перевод всех пенсионных дел в онлайн, и уже с 1 января пенсию можно будет оформить в любом месте без привязки к месту жительства или работы. "Каждый работающий человек будет иметь доступ к своему пенсионному делу и сможет увидеть, как он накапливает себе на пенсию, и какая выплата у него будет", — сообщил вице-премьер Павел Розенко.

Также с начала 2017-го для аграриев отменят налоговые льготы и переведут в общий режим налогообложения (сейчас платят 0,45% от стоимости обработанной земли). Зато в 2017 году государство обещает аграриям дотации — около 4 млрд грн выделят хозяйствам, которые занимаются выращиванием и разведением.

ГОД НАЗАД. В январе 2017-го исполнится ровно год, как Украина вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом (отменили ввозные пошлины на 70% наименований евротоваров. — Авт.) и началась выдача первых пластиковых ID-паспортов украинцам.

Подорожает алкоголь, дизтопливо и сигареты

Но все же самыми ожидаемыми новшествами января станет повышение соцстандартов: после того как закон о бюджете подпишет президент, минимальная зарплата вырастет в два раза — до 3200 грн. Но есть и плохие новости — из-за увеличения акцизов с января подорожают алкоголь, сигареты и дизельное топливо. Так, акцизный сбор на сигареты увеличится на 40% (до 445,56 грн за 1 тыс. штук), сбор на ликеро-водочные изделия вырастет на 20% (до 126,96 грн/л 100%-ного спирта), сбор на пиво увеличится на 12% (до 2,78 грн/л), а акциз на игристые и крепленые вина взлетит на 12% (до 11,65 грн/л и 8,02 грн/л соответственно). А вот дизтопливо с 95 евро за 1000 литров взлетит до 125,5 евро. Это, по мнению экспертов, приведет к подорожанию товаров и услуг — в их цену всегда закладывают стоимость топлива для перевозки. По оценкам транспортников и экономистов, уже до марта цены на перевозки вырастут на 20%. Также с 1 января украинцам нужно заняться поиском семейных врачей — на это дается полгода, и уже в июле Минздрав рассчитывает на заключение первых договоров. Еще с начала зимы Кабмин своим распоряжением отменил 367 регуляторных актов, утвержденных еще в СССР.

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Вторник, 27.12.2016

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