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Новогодние подарки ветеранам


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26.12.16 21:32Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Теплые предпраздничные «огоньки» уже «зажигаются» в разных районах нашего города. Сегодня такой «огонек» -теплая, можно сказать , семейная, предновогодняя встреча- состоялся в Заводском районе. Глава Заводской райгосадминистрации Вячеслав Карцев, николаевские предприниматели, члены общественной организации «Миколаїв – єдина родина» Владислав Чайка и Алексей Пелипас, а также председатель правления торговой сети «Доярушка» Сергей Точилкин приехали поздравить ветеранов района и их внуков, пришедших на эту встречу с бабушками и дедушками, с предстоящими новогодними праздниками.

Пришли они к ветеранам, конечно, не с пустыми руками. Сладкие подарки и продуктовые наборы, в которых преобладали мясные деликатесы, весьма достойно пополнят праздничный стол в каждом доме. Ну, а пока все очень уютно расположились за общим столом, как и полагается не на официальной встрече, а на домашних семейных посиделках.

Мы хотим, чтобы этот чудесный и яркий праздник – Новый год стал для всех вас по-настоящему необычным, сказочным запомнился не только вашим внукам, но и вам, - сказал, вручая подарки, Владислав Чайка. -Мы очень хорошо понимаем, чем вам обязаны. Теперь наше поколение должно взять всю ответственность на себя, позаботиться о вас, обеспечить вам спокойную старость и стабильность в нашем государстве.

По словам Вячеслава Карцева в районе 31 ветеранская организация, в которой состоят более 10 тысяч человек. Возглавляет организацию ветеранов района Владимир Владимирович Першин, которому в основном, и обязаны тем, что сегодня как всегда все- рядом, все-вместе, и каждый не остается наедине со своими проблемами.

Председатель Заводской райгосадминистрации поблагодарил предпринимателей за их внимание, заботу и помощь не только ветеранам, но и многодетным семьям, переселенцам, а также вдовам, которые уже появились у нас в результате продолжающейся АТО.

Вечер-встреча закончился в гостях у Владимира Петровича Ткаченко, который в этот день праздновал свое девяностолетие и не смог встретиться со всеми, так как только вышел из больницы. Этот удивительный человек ушел на фронт Великой Отечественной, когда ему не исполнилось и семнадцати лет. После окончания военного училища стал профессиональным военным. Был на Кубе, в Египте, Мозамбике, Эфиопии. Прошел Афганистан. Награжден орденами и медалями.

Воистину, как сказал кто-то из гостей, каждый из ветеранов, присутствовавших на встрече –личность, жизнь каждого вплетена в общую непростую историю страны. И хорошо, что они, наши ветераны- пока еще с нами,- живое воплощение нашей истории и опыта жизни нашего народа.

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Понедельник, 26.12.2016

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