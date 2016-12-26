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Решаем, что дарить детям на Новый год: куклы, гаджеты или игры?

26.12.16 21:14Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Хроническая головная боль родителей: что подарить ребенку на Новый год? И ладно еще своему - а вот как поздравлять племянников или детей знакомых?

Вроде и с пустыми руками идти на праздник неприлично, и со сладким не угадаешь - аллергия на стандартные праздничные наборы конфет сейчас у каждого второго.

Мы попросили детского психолога Светлану Александрову рассказать, каким подаркам дети точно обрадуются и как дарить их так, чтобы сильнее порадовать.

Барби на полчаса

Вот уж с чем у современных детей проблем нет, так это с игрушками. Куклы любых профессий и национальностей, машинки и полноценный плюшевый зоопарк - учитывая,

сколько игрушек имеется в арсенале среднестатистического ребенка, удивить его чем-то новым будет непросто.

-Дети часто пресыщены игрушками, - рассказывает психолог. - Ребенок может целый месяц выпрашивать очередную куклу Барби. А когда получит - поиграет с ней полчаса и кинет в ящик к остальным.

Чтобы ребенок получил больше удовольствия от подарка, специалист советует заранее оставить лишь несколько самых любимых игрушек:

-До Нового года можно разложить все игрушки по коробкам. Часть оставить, а часть отложить подальше и периодически менять их, - продолжает Светлана Александрова. - Тогда ребенок соскучится по игрушкам, и радость от подарка будет больше. И он будет внимательнее и бережнее относиться к игрушкам, чем когда он завален ими с ног до головы.

А вот ориентироваться на свой вкус при выборе игрушки психологи не советуют. По возможности лучше приглядеться к тому, чего хочет сам ребенок:

-Если сын мечтает о совершенно конкретной гоночной машинке, не надо дарить ему коллекционную модель ретроавтомобиля. То же и с куклами - если девочка хочет фею Винкс, не надо вместо этого покупать ей фарфоровую куклу. Да, с точки зрения взрослых такие подарки могут быть лучше. Но что толку, если кукла будет сидеть в шкафу за закрытым стеклом, а с машинкой нельзя будет устраивать аварии?

Компьютер - не для учебы

Детям постарше родители часто дарят гаджеты. Но все эти подарки сопровождаются предупреждениями в духе:

-Вот тебе компьютер, но это для учебы!

-Увижу, что в игры на этом смартфоне играешь, отберу!

-Держи планшет, но чтобы ВКонтакте по ночам не сидела!

И вся радость от такого подарка исчезает сама собой. А вместо новогоднего настроения - сплошные обиды и недопонимания.

-Дарить компьютер для учебы - это то же самое, что подложить под елку учебник по математике, - проводит аналогию Светлана Александрова. - Ну какой в этом праздник? Тем более что все эти условия и договоры забываются на следующий же день. Если ребенок не хочет учиться, то гаджеты тут ни при чем - он и без того найдет, на что отвлечься.

В общем, если уж вы дарите ребенку девайс, значит, вы считаете его достаточно взрослым, чтобы им пользоваться. И именно ребенок будет полноценным хозяином этой вещи.

Так что вместо того, чтобы диктовать условия и ставить ограничения, лучше помочь ему организовать свое время - так, чтобы хватило и на уроки, и на развлечения.

Вручаем чаду, играем сами

Второе рождение сейчас переживают и настольные игры. Это уже не те примитивные змейки-лесенки, которые печатались на последних страницах журналов, где нужно было лишь кидать кубик и двигать фишки. Современные настольные игры могут быть карточными, когда одна партия рассчитана на двух человек и 10 минут. А могут занимать весь стол и все выходные.

-Настольные игры хороши тем, что в них можно играть всем вместе, - считает детский психолог. - Но тут важно подобрать то, что будет интересно и взрослым, и детям.

Например, есть коллекционные игры - тогда покупка каждой новой карточки или фишки для коллекции будет отдельным событием. Или можно выбрать ту игру, которая сделана по мотивам любимого мультфильма или книжки.

Чтобы такой подарок оказался удачным, важно не откладывать его в шкаф, а распечатать и тут же попробовать сыграть первую партию, пишет kp.ua. И тогда главный компонент праздника - теплая семейная атмосфера - будет обеспечен!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Советы по выбору игрушки

Елена СМИРНОВА, руководитель Центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек:

  • Главное - это развивающий потенциал, какие возможности предоставляет игрушка. Она не должна сама петь, кричать, танцевать. Игрушка должна быть пассивной, чтобы активным был ребенок. Он сам домыслит и придумает, кем будет его игрушка в конкретном контексте. Чем меньше ребенок, тем сложнее с ним в магазине. Он не выбирает игрушку, а просто фокусируется на чем-то одном. Тем более что в наших магазинах прилавки заставлены игрушками сверху донизу. В таких условиях ребенок не выберет то, что ему действительно нужно, а схватит первую понравившуюся. В игрушке не должно быть агрессии, она не должна призывать к насилию. Кукла должна быть доброжелательной. Сейчас в моде инфернальный мир - всякие вампиры, ведьмы, вурдалаки. Это детям совершенно не нужно.

Если ребенок начинает капризничать на тему "У всех это есть, и мне тоже нужно", родителям стоит задаться вопросом: а что нужно им самим? Если речь идет о статусности подарка, игрушки или планшета, смартфона - важно понимание, что статус не главное в жизни.

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Понедельник, 26.12.2016

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