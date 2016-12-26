Верхний банер

Николаевские детсады гороно обеспечило подарками на 880 тысяч грн

26.12.16 18:31Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

У вас есть ребенок в детсаду? Проверьте, какие конфеты у него в подарке: Николаевское гороно заплатило за конфеты 880 тыс.грн.

Управление образования Николаевского горсовета провело тендер на закупку 18 тысяч новогодних подарков.

Даже намного более масштабные закупки не вызывали столько претензий, сколько этот тендер на приобретение расфасованных конфет и кондитерских изделий.

Об этом свидетельствуют материалы сервиса Prozorro.

Согласно условиям тендера, победитель должен поставить 18079 новогодних подарков с конфетами массой не менее 0,5 кг каждый. При этом гороно установило, что доля карамели должна быть не выше 16% в каждом подарке, 65% конфет должны быть покрыты шоколадной глазурью и т.д.

На аукцион заявились четверо участников: ФОП Левенец Даниил Васильевич, ФОП Ковалев Михаил Сергеевич, МЧП «Ритм» и ООО «Продимпекс».

При ожидаемой цене закупки 1млн. 247тыс. 030 грн. в ходе аукциона цены были снижены более чем на 400 тысяч.

При этом конкурсная комиссия отклонила заявки ФОП Ковалев Михаил Сергеевич и МЧП «Ритм» с самой низкой ценой, как не соответствующие условиям тендера.

Победителем тендера признан ФОП Левенец Даниил Васильевич, который обязался поставить конфеты за 880 тыс.грн.

В итоге цена одного подарка составила 48,67 грн.

Проигравшее конкурс ООО «Продимпекс» подало жалобу в АМКУ на то, что победитель не предоставил документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, но жалоба была отклонена, пишет Инше-ТВ.

От редакции: если ваш ребенок ходит в детский сад, вы можете проверить, соответствует ли полученный там подарок «от мэрии» обязательствам победителя тендера (см. фото)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 26.12.2016

Закругление верхнее-левое

21:32Новогодние подарки ветеранам

21:14Решаем, что дарить детям на Новый год: куклы, гаджеты или игры?

20:49Украинцы смогут выбрать семейного врача не по месту прописки, - МОЗ

20:33Пес двое суток прикрывал собой раненую подругу под колесами идущих поездов (ВИДЕО)

20:17Жители Николаевщины снова пополнили карманы аферистов

19:56Трюк не удался: в Кривом Роге 11-летний мальчик облился бензином и поджег себя

19:29Николаевский суд приговорил убийцу проститутки к 10 годам тюрьмы

19:13В Николаеве зажгли главную городскую ханукию

18:48"Укрзализныця" будет кормить пассажиров международных маршрутов бесплатными вафлями

18:31Николаевские детсады гороно обеспечило подарками на 880 тысяч грн

17:41Город выделил 150 тысяч "Николаевоблтеплоэнерго" на ремонтные работы

17:20Для бойца, погибшего на Светлодарской дуге, в военкомате не нашлось гроба

16:59На борту Ту-154 стремительно возникла нештатная ситуация, - СМИ

16:37Як працюватиме банківська система на новорічні свята

16:15Губернатор Миколаївщини керівникам ОТГ: «Плідно працюйте на користь держави, а ми вас підтримаємо»

15:42На Николаевщине патрульные с погоней задержали угнанный в Одессе автомобиль

15:26Сепаратисты готовы передать Савченко двух пленных украинок с Донбасса

15:02Епідемічний поріг на Миколаївщині не перевищено, окрім м.Южноукраїнськ та Арбузинського району

14:44Сын Лукашенко заявил о нежелании становиться в будущем президентом

14:20В Николаеве появился фонд помощи бойцам АТО и переселенцам

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.12.16 07:362260

Обвал общежития в Чернигове: спасательные работы продолжаются (ВИДЕО)

13.12.16 07:472240

Последняя в году суперлуна появится на небосводе в ночь с 13 на 14 декабря

13.12.16 07:552530

Полиция обнаружила в Киеве маньяка-каннибала, который убивал людей и закатывал их в банки

13.12.16 08:122120

В течение года украинские пограничники перекрыли 11 каналов торговли людьми

Самые читаемые

21.12.16 16:068350

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

13.12.16 19:167740

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:326370

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

22.12.16 18:464910

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама