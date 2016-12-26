Николаевские детсады гороно обеспечило подарками на 880 тысяч грн

У вас есть ребенок в детсаду? Проверьте, какие конфеты у него в подарке: Николаевское гороно заплатило за конфеты 880 тыс.грн.

Управление образования Николаевского горсовета провело тендер на закупку 18 тысяч новогодних подарков.

Даже намного более масштабные закупки не вызывали столько претензий, сколько этот тендер на приобретение расфасованных конфет и кондитерских изделий.

Об этом свидетельствуют материалы сервиса Prozorro.

Согласно условиям тендера, победитель должен поставить 18079 новогодних подарков с конфетами массой не менее 0,5 кг каждый. При этом гороно установило, что доля карамели должна быть не выше 16% в каждом подарке, 65% конфет должны быть покрыты шоколадной глазурью и т.д.

На аукцион заявились четверо участников: ФОП Левенец Даниил Васильевич, ФОП Ковалев Михаил Сергеевич, МЧП «Ритм» и ООО «Продимпекс».

При ожидаемой цене закупки 1млн. 247тыс. 030 грн. в ходе аукциона цены были снижены более чем на 400 тысяч.

При этом конкурсная комиссия отклонила заявки ФОП Ковалев Михаил Сергеевич и МЧП «Ритм» с самой низкой ценой, как не соответствующие условиям тендера.

Победителем тендера признан ФОП Левенец Даниил Васильевич, который обязался поставить конфеты за 880 тыс.грн.

В итоге цена одного подарка составила 48,67 грн.

Проигравшее конкурс ООО «Продимпекс» подало жалобу в АМКУ на то, что победитель не предоставил документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, но жалоба была отклонена, пишет Инше-ТВ.

От редакции: если ваш ребенок ходит в детский сад, вы можете проверить, соответствует ли полученный там подарок «от мэрии» обязательствам победителя тендера (см. фото)