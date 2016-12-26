Для бойца, погибшего на Светлодарской дуге, в военкомате не нашлось гроба

В Днепропетровской области отказались выделять бесплатный гроб для похорон погибшего на Светлодарской дуге украинского военного Никиты Ярового с позывным Шайтан. Его тело до сих пор лежит в морге Днепра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. Он рассказал, что когда погибает боец, форму ему выдает его военная часть, а гроб предоставляет военкомат, через который погибший призывался.

"Сейчас в морге Днепра лежит тело погибшего Никиты Ярового (позывной Шайтан) и его тело надо передавать родным, а Новомосковский райвоенкомат отказался выделять гроб на основании полученного приказа от Минобороны, что теперь не военкоматы обязаны обеспечить гробами погибших, а их воинская часть. У военкоматов много работы и им некогда заниматься гробами", – говорится в сообщении волонтера. Позже Мысягин сообщил, что ситуация благополучно разрешилась и вопрос решен.

"Вопрос решён за 10 мин. Где-то наверно произошёл сбой информации", - написал он.

Добавим, Шайтан был одним из трех бойцов, тела которых нашли не стразу после столкновения на Светлодарской дуге. Была надежда, что они попали в плен.