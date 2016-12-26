Як працюватиме банківська система на новорічні свята

28 та 29 грудня 2016 року система електронних платежів (СЕП) Національного банку працюватиме в режимі продовженого банківського дня на дві години. Про це повідомляє офіційне видання ДФС України «Вісник».

30 грудня до 13:00 усі учасники СЕП можуть здійснювати платежі в СЕП лише між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Нацбанку України та органів Державної казначейської служби України. Національний банк України та органи Державної казначейської служби України можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00.

2 та 9 січня 2017 року СЕП, система електронної пошти Нацбанку України, депозитарій Нацбанку України, Система кількісного обліку депозитних сертифікатів, Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Нацбанку, система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України "КредІнфо2", Автоматизована інформаційна система "Реєстр договорів з нерезидентами 2" не працюватимуть.

3 січня банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.

4 - 6 та 10 січня СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі. Із 30 грудня, 2016 р. до 4 січня, 2017 р. включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений Нацбанком України 29 грудня, 2016 р.

У період із 31 грудня, 2016 р. до 9 січня 2017 р. включно банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.