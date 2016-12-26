Сепаратисты готовы передать Савченко двух пленных украинок с Донбасса

Фото: Vira Savchenko/facebook

В непризнанных республиках ДНР/ЛНР заявили о решении освобождения двух украинских пленниц и передачи женщин внефракционному депутату Надежде Савченко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На сайте "ЛНР" сообщается, что главари республик решили пойти на такой шаг в качестве жеста доброй воли. При этом никаких дополнительных условий либо обмена не заявлено.

"Передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - говорится в заявлении глав "ЛНР" и "ДНР".

Позднее сестра Надежды Савченко Вера разместила на своей странице в Facebook пост следующего содержания: "- два 500-тых. Обмен начат... ?"

В СБУ не стали возражать против предстоящего обмена. Советник главы СБУ Юрий Тандит поприветствовал решение "ЛНР/ДНР" отдать двух пленных женщин народному депутату Надежде Савченко.

"Мы рады будем любому освобождению. На результат работает не только наша Минская группа – эксперты, волонтеры, общественные деятели. Но мы рады передаче кого-то из наших граждан через политиков. Фактически самое главное – это освобождение людей. Главное, чтобы "ЛНР/ДНР" не использовали это для корыстных целей", - сказал Тандит агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы не просто отдать 15 человек, мы готовы отдать 228, чтобы забрать 48. Мы радуемся каждому освобождению", - подчеркнул он.