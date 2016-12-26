В Украине внесли изменения в закон "О психиатрической помощи"

Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации

6 декабря 2016 г. Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которым вносятся изменения в ряд законов Украины, в частности, в статью 5 Закона Украины «О психиатрической помощи» в части предоставления денежной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, - на уход за ним.

Данными изменениями предусмотрено, что с 1 января 2017 г. размер указанного пособия рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев, но не может быть больше, чем прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц.