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В России предложили канонизировать Доктора Лизу

26.12.16 12:36Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Российские чиновники предлагают причислить к лику святых погибшую в катастрофе Ту-154 Елизавету Глинку (Доктора Лизу).

Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов в эфире Национальной службы новостей.

"Я убежден, что в лице Доктора Лизы мы потеряли не только человека, который в свое время будет канонизирован, как великий русский святой, мы потеряли замечательного человека. Потеряли человека, который нес миссию добродетели и совершенно не напрасно", - заявил Федотов.

По его словам, она всю свою жизнь посвятила защите прав человека, защите человека от унижений, от болезней и страданий.

"Она кормила бомжей, одевала их. Лечила, заботилась. Она заботилась о детях Донбасса, вывозила их оттуда под огнем, раненых, больных, прикрывая своим телом от пуль. Сейчас она летела в Сирию для того, чтобы отвезти медикаменты в госпиталь в Латакии. Это была ее очередная миссия. Я уверен, что оттуда, с небес, она тоже будет помогать", - пояснил глава СПЧ РФ.

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Понедельник, 26.12.2016

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