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Николаевские депутаты просят руководство страны спасти лесхозы

26.12.16 11:48Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты Николаевского областного совета большинством голосов решили обратиться к Президенту Украины Петру Порошенко, а также и Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой оказать поддержку развития отрасти лесного хозяйства в Николаевской области.

Такое решение было принято на сессии Николаевского областного совета, которая состоялась в четверг, 22 декабря.

Согласно данным поименного голосования, которые опубликованы на официальном сайте облсовета, за направление такого обращения руководству страны проголосовали 34 депутата, еще 8 зарегистрированных – не голосовали.

«Из-за отсутствия государственного финансирования в 2016 году в лесном хозяйстве области сложилась чрезвычайно критическая ситуация. Предприятия оказались на грани выживания, ведь мероприятия по созданию и содержанию лесных насаждений на юге страны, и в частности на Николаевщине, всегда совершались за средства Государственного бюджета», - говорится в их обращении.

news.pn

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Понедельник, 26.12.2016

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