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За полгода городские власти Николаева «вывели» из бюджета 400 миллионов мимо тендеров

26.12.16 10:22Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

По данным системы публичных закупок «ProZorro» за минувшие полгода, с июня по декабрь, николаевские чиновники провели 1420 закупки по неконкурентной процедуре на общую сумму 400 миллионов гривен.

Фактически 57,6% закупок проводились без открытых торгов и конкурса. Ни одна из них в итоге не была обжалована. Отметим, что обязательной к использованию при проведении закупок от 200 тысяч гривен для товаров и услуг, и от 1,5 миллионов для работ, система ProZorro для Николаевского горсовета стала с 1 августа 2016 года.

Больше всех таких закупок провели городское управление образования, на втором месте Департамент жилищно-коммунального хозяйства, третьем - администрация Центрального района Николаева.

Основные поставщики услуг без открытых торгов — это монополисты Николаевоблтеплоэнерго, Николаевская ТЭЦ и Николаевоблэнерго. Однако если посмотреть на перечень компаний, не предоставляющих услуги по поставке теплоносителей, успешнее всего осваиваются деньги, минуя тендеры, предприятиями, специализирующимися на дорожных работах. Например ООО «Николаевавтодор», которая принадлежит депутату от «Нашего края» Сергею Шульгачу, за полгода получила 33 миллиона гривен, а одесская компания «Дорлидер» - 22,8 миллионов гривен.

Как сообщает сайт «Zакупівлі» по всем видам закупок в Николаеве с начала года компания «Николаеавтодор» заработала 53 миллионов гривен, а «Дорлидер» 86,4 миллионов гривен.

Еще одно предприятие, регулярно получающее подряды от Департамента ЖКХ, минуя открытые торги, «Центрлифт». В 2016 году по неконкурентной процедуре предприятие заработало 9,3 миллиона гривен. Сама компания была зарегистрирована только в июле 2015 года с уставным капиталом всего в 5 тысяч гривен. И хотя юридически компания зарегистрирована на Херсонском шоссе, 100, на самом деле офис «Центрлифта» расположен рядом с Департаментом ЖКХ на Адмирала Макарова, 7. Осваивать бюджетные деньги предприятие начало одновременно с назначением депутата от «Самопомощи» Александра Репина заместителем директора Департамента ЖКХ.

Больше всего услуг в обход системы закупок было проведено на осуществление строительных работ, а также закупку топлива и поставку теплоносителей. Все эти неконкурентные процедуры проводятся путем отчета о заключении договора (62,5%), переговорной процедуры (33,3%) или переговорной процедуры по неотложной потребности (4,2%).

Всего в 2016 году через систему «ProZorro» Николаевский городской совет провел 2460 закупок, общая ожидаемая стоимость которых – 1,1 миллиард гривен. Было сэкономлено 27,48 миллионов гривен при том, что завершенных процедур закупок пока только 77,1%, остальные либо на сегодняшний день еще не завершились, либо не состоялись или были отменены.

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Понедельник, 26.12.2016

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