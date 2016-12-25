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«Люблю вас, мои зайки»: последнее СМС погибшего на Ту-154

25.12.16 19:30Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

30-летний артист ансамбля имени Александрова Дмитрий Литвяков незадолго до крушения российского Ту-154 написал жене

Валентина Литвякова до последнего дня пыталась отговорить мужа от рокового рейса, предчувствуя неладное. У Дмитрия остался маленький сын Матвей, пишет life.ru.

«Он любил свою работу, они раньше много ездили. Последние полгода из-за санкций ездили только внутри страны. Месяц назад сообщили, что они летят в Сирию. Отказаться нельзя, они все военнообязанные. Многие не хотели ехать, опасно — Сирия. Жены тем более не хотели отпускать. Вчера в 21:00 уехал на автомобиле в аэропорт Чкаловский. А утром мама его позвонила, когда узнала о крушении по телевизору», — плачется женщина.

Валентина показала последние сообщения, которые прислал ей Дмитрий. «Ложитесь спать там, мои зайки))) не знаю, сколько лететь, если без Сочи, то 5….6″, — написал Дмитрий в 00:34.

Позже мужчина написал, что самолет заходит в Сочи, чтобы дозаправиться. «Мы все-таки с дозаправкой в Сочи, щас летим уже туда, люблю вас!»— это сообщение отправлено в 4:12.

Предположительно в 4:45 самолет упал в Черное море.

«Вот блин((( бедные так долго», — этот ответ Валентина отправила уже утром после крушения, не догадываясь о трагедии.

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Воскресенье, 25.12.2016

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