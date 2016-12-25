Крушение Ту-154: украинцы несут цветы к посольству РФ в Киеве

Граждане Украины выражают свои соболезнования семьям погибших

Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в районе Сочи. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Олег Гришин.

"К зданию посольства России люди несут цветы и свечи",- сообщил он.

Напомним, сегодня утром, 25 декабря, Минобороны РФ сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154. Лайнер вылетел из Сочи и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в Сирию.

На борту самолета, принадлежавшего Минобороны РФ, находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, представители СМИ (телеканалов "Звезда", НТВ и Первого канала), сопровождающие и восемь членов экипажа.