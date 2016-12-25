Крушение Ту-154: Кобзон должен был лететь на рухнувшем самолете

Иосиф Кобзон. Фото: ТАСС

Певец ранее многократно выступал с ансамблем имени Александрова

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что должен был лететь вместе с ансамблем имени Александрова на авиабазу Хмеймим в Сирии. Певец ранее многократно выступал с этим ансамблем.

По его словам, 14 декабря он выступал в Колонном зале вместе с ансамблем, и Валерий Халилов (руководитель ансамбля им. Александрова) просил его полететь в Сирию вместе. "Но я сказал, что у меня медицинская виза, и я должен лететь на лечение", – рассказал он. Певец отметил, что предложил полететь вместе как-нибудь в следующий раз.

"Но видите, как следующий раз обернулся…", – констатировал он.

При этом Кобзон заверил, что, если ему предложат, он будет готов вновь выступить для российских военнослужащих в Сирии.

Он также добавил, что шокирован известием о катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ. "Я искренне сожалею, для меня это просто шоковое известие. Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории, – сказал Кобзон. – Они летели на боевое задание".

Напомним, сегодня утром Минобороны РФ сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154. Лайнер вылетел из Сочи и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в Сирию.

На борту самолета, принадлежавшего Минобороны РФ, находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, представители СМИ (телеканалов "Звезда", НТВ и Первого канала), сопровождающие и восемь членов экипажа.

По информации российских СМИ, Ту-154 упал на седьмой минуте полета. Самолет потерпел крушение в пяти километрах от берега Черного моря ближе к Анапе. Обломки разлетелись вдоль побережья на полтора километра, они находятся на глубине 50-100 метров.

На данный момент обнаружены тела десяти погибших.