Солист хора Александрова остался жив благодаря рождению третьего ребенка

Фото: Ансамбль Александрова/Вадим Ананьев

Ведущий солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев не полетел в командировку с коллективом из-за рождения третьего ребенка.

Об этом сообщают РИА Новости.

Солист хора Ананьев рассказал, что мог бы отправиться в Сирию вместе о всеми, если бы предстояла серия выступлений, а не небольшой концерт.

Он рассказал, что был шокирован новостью и до сих пор не верит в произошедшее.

"Я в таком состоянии, как будто меня стукнули по голове, более здравые мысли придут со временем. Первое – это шок. Я не поверил, до сих пор не верю. Мне кажется, что это нелепость… Говорят, я родился в рубашке. Наверное, не знаю", — сказал Ананьев.

По его словам, ансамбль должен был дать в Сирии только один часовой концерт. Поскольку солист недавно стал отцом в третий раз, его супруге необходима была помощь. Он отпросился у руководителя ансамбля Валерия Халилова и не поехал в командировку с коллективом.

"Обычная программа, 15 произведений, рассчитано на час. Один концерт. Если было бы несколько концертов, я бы не стал отпрашиваться, это моя работа. Я был в Чечне, в Югославии. Я отпросился у художественного руководителя, он меня понял. Теперь я стою перед вами, а должен был лететь", — пояснил свое спасение Ананьев.

Также он выразил глубочайшие соболезнования близким тех, кто находился на борту.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова ведет свою историю с 1928 года. Имя своего основателя — народного артиста СССР Александра Александрова ансамбль носит с 1949 года. В 1978 году ансамбль получил звание академического. В его репертуаре более двух тысяч произведений, в том числе народные песни и танцы, классика, кавер-версии отечественных и зарубежных поп и рок-хитов.