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Погибла Доктор Лиза. Что нужно знать украинцам о волонтере Елизавете Глинке

25.12.16 13:33Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

В авиакатастрофе в Черном море погибла в том числе волонтер Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза. Ее смерть в беседе с журналистами подтвердил супруг, адвокат Глеб Глинка.

"Страна" рассказывает, чем известен врач, которую называют одним из самых знаменитых волонтеров России и СНГ.

Елизавета Петровна Сидорова, после замужества - Глинка, родилась 20 февраля 1962 года в Москве. Погибла в возрасте 54 лет.

Она была гражданкой двух стран - России и США.

По образованию - врач-реаниматолог.

Глинка была исполнительным директором фонда «Справедливая помощь».

На протяжении двух лет Доктор Лиза жила в Украине. За эти годы она успела оставить свой след в столице - в 1999 году ею был основан первый хоспис при Онкологической больнице Киева.

От своего имени и благотворительных организаций, которые она представляла, Глинка на протяжении десятилетий помогла сотням тысяч людям, оказавшимся в беде.

В интервью московскому телеканалу, доктор Лиза рассказала, почему у нее такой псевдоним и почему она берет бездомных к себе домой.

В частности, она помогала россиянам, которые в разное время пострадали от лестных пожаров и наводнений; тем, кто болел онкологическими заболеваниями; бездомным, обреченным на смерть людям и многим-многим другим. В 2015 и 2016 годах посещала нардепа Надежду Савченко, которую судили в России.

Доктор Лиза часто бывала и на Донбассе во время войны. В частности, она помогала лекарствами и медицинской помощью гражданскому населению на востоке страны, часто посещала регион с гуманитарной миссией. С такой же целью она летела и в Сирию на борту ТУ-154, потерпевшем крушение.

Доктор Лиза имеет огромное количество государственных и международных наград.

Последнюю награду получила буквально три недели назад, 8 декабря, из рук Владимира Путина - за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

У Доктора Лизы сиротами остались трое сыновей, один из которых приемный.

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Воскресенье, 25.12.2016

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