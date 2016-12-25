11.12.16 19:162410
Погибла Доктор Лиза. Что нужно знать украинцам о волонтере Елизавете Глинке
|25.12.16 13:33
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В авиакатастрофе в Черном море погибла в том числе волонтер Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза. Ее смерть в беседе с журналистами подтвердил супруг, адвокат Глеб Глинка.
"Страна" рассказывает, чем известен врач, которую называют одним из самых знаменитых волонтеров России и СНГ.
Елизавета Петровна Сидорова, после замужества - Глинка, родилась 20 февраля 1962 года в Москве. Погибла в возрасте 54 лет.
Она была гражданкой двух стран - России и США.
По образованию - врач-реаниматолог.
Глинка была исполнительным директором фонда «Справедливая помощь».
На протяжении двух лет Доктор Лиза жила в Украине. За эти годы она успела оставить свой след в столице - в 1999 году ею был основан первый хоспис при Онкологической больнице Киева.
От своего имени и благотворительных организаций, которые она представляла, Глинка на протяжении десятилетий помогла сотням тысяч людям, оказавшимся в беде.
В интервью московскому телеканалу, доктор Лиза рассказала, почему у нее такой псевдоним и почему она берет бездомных к себе домой.
В частности, она помогала россиянам, которые в разное время пострадали от лестных пожаров и наводнений; тем, кто болел онкологическими заболеваниями; бездомным, обреченным на смерть людям и многим-многим другим. В 2015 и 2016 годах посещала нардепа Надежду Савченко, которую судили в России.
Доктор Лиза часто бывала и на Донбассе во время войны. В частности, она помогала лекарствами и медицинской помощью гражданскому населению на востоке страны, часто посещала регион с гуманитарной миссией. С такой же целью она летела и в Сирию на борту ТУ-154, потерпевшем крушение.
Доктор Лиза имеет огромное количество государственных и международных наград.
Последнюю награду получила буквально три недели назад, 8 декабря, из рук Владимира Путина - за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.
У Доктора Лизы сиротами остались трое сыновей, один из которых приемный.