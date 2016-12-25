До уваги водіїв!

У зв’язку з тим, що в понеділок, 26 грудня на 223-му кілометрі автодороги Р-06 Ульянівка-Миколаїв (через м.Вознесенськ), в районі повороту на мікрорайон Матвіївка та об’їзну дорогу, відбудеться демонтаж пошкодженої конструкції з дорожніми знаками, рух зазначеною ділянкою дороги, можливо, відбуватиметься з певними затримками по кожному з напрямків

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Нагадаємо, що на початку листопада, під час комісійного обстеження автодороги Р-06 Ульянівка-Миколаїв (через м.Вознесенськ), працівниками Служби автодоріг та Миколаївського облавтодору в районі повороту на мікрорайон Матвіївка виявлено факт суттєвого пошкодження «П»-подібної конструкції з інформаційно-вказівними дорожніми знаками на портальних опорах.

На сьогоднішній день планується виконання заходів з ремонту зазначеної конструкції, який включатиме в себе 3 стадії робіт:

Демонтаж всієї пошкодженої конструкції – в понеділок, 26 грудня; Ремонт пошкодженої конструкції – (26-29 грудня); Встановлення відремонтованої конструкції – в четвер, 29 грудня.

Для проведення зазначеного виду робіт основний підрядник Миколаївський облавтодор залучає супбідрядну організацію з відповідними ліцензіями, яка фахово та в найкоротші терміни виконає визначений обсяг робіт.

Для регулювання дорожнього руху на ділянці проведення ремонтних робіт буде залучено працівників патрульної поліції. Однак, саме в дні демонтажу та встановлення конструкції (26 та 29 грудня) на відрізку проведення зазначених робіт (км 222+000 – км 224+000 та а/д М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ виїзд на а/д Р-06 Ульянівка-Миколаїв) виникатимуть певні затруднення та затримки в русі транспорту.

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області звертається до водіїв та перевізників, на період виконання ремонтних робіт бути особливо уважними та обережними, звертайте увагу на попереджувальні дорожні знаки, сигнали регулювальника на ділянці проведення ремонтних робіт та інші зміни в організації дорожнього руху. По можливості зкоригуйте маршрути свого руху.