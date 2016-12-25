Готовимся к Новому году: украинцам рассказали, во сколько обойдется красная икра

Поскольку стоимость красной икры в Украине зависит от курса валют, цены на данный продукт выросли довольно сильно. Однако эксперты уверены, что выше нынешней стоимость новогоднего деликатеса уже не поднимется. Вместе с тем, покупателям советуют обращать внимание не только на цену, но и ряд факторов, указывающих на качество товара.

Об этом сообщает UBR.

Несмотря на кризис, в 2016 году украинцы стали есть больше красной икры. По данным Государственной службы статистики, за десять месяцев 2016 года в страну завезли практически в два раза больше черной и красной икры, чем за аналогичный период 2015 года.

"Среди других видов этой продукции, наибольший рост импорта зафиксирован по икре щуки — в 2,6 раза (ориентировочно до 15 тонн). Однако сравнивая с объемами ввоза красной икры, говорить о кардинальной переориентации потребителей не приходится. В ближайшее время стоит ожидать увеличения потребления икры, что связано с сезонностью — приближением новогодних праздников", — сообщил начальник отдела инвестиционного анализа аналитического департамента компании Pro-Consulting Александр Ткачев.

В Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов говорят, что цена на красную и черную икру зависит от стабильности валютного курса, а также объемов вылова рыбы. Учитывая, что гривня в последние годы постоянно девальвирует, стоимость икры на внутреннем рынке Украины постепенно увеличивается, что может приводить к снижению объемов реализации.

"Цена на импортную рыбу полностью зависит от валютного курса. Дороже, чем сейчас, ни рыба, ни икра стоить не должны. Тем более, что продажи красной рыбы и икры выше, чем год назад", — отметил генеральный директор ассоциации Дмитрий Загуменный.

Тем не менее, икра по карману далеко не всем.

"Если говорить об абсолютных значениях, то год назад баночка красной икры (120 грамм) стоила в среднем 125 грн, а сейчас — порядка 145-150 гривен", — уточнил Ткачев.

Стоимость красной икры на развес колеблется в пределах 1100-1540 грн/килограмм. В интернете на специализированных сайтах по реализации икры, можно найти предложения товара "премиального" качества по 1600-1750 грн/килограмм.

Практически все торговцы настаивают на том, что их товар наивысшего качества и привезен непосредственно из России (Камчатка, Сахалин). Хотя в Украине существует официальный запрет на импорт продуктов питания из Российской Федерации.

По словам Загуменного, лосось, кета, нерка — это виды рыбы, вылавливаемые в России, Норвегии, США. Поэтому в Украине возможна продажа только импортной красной икры, произведенной из замороженного продукта. Причем, учитывая запрет на импорт продовольствия из РФ, икра в Украину поставляется из США и других стран, если говорить о легальном продукте.

Но на рынках продается очень много контрабандного товара, в том числе из России по цене 250-280 грн за баночку. Много икры продается и через интернет на специализированных сайтах. Однако здесь следует быть особенно осторожным и покупать только у проверенных продавцов. Например, в интернет-магазинах крупных торговых сетей или самих производителей икры, поскольку неизвестно, как икра попала в Украину, как она хранилась и такое прочее.

По словам Загуменного, наиболее ходовым видом упаковки является жестяная банка. "Стеклянная тара обычно идет больших объемов. В целом, потребители больше доверяют упакованной икре, нежели предложениям "на развес", — рассказал эксперт.

В свою очередь, председатель правления "Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ" Валентин Безрукий отмечает, что при выборе товара в жестяной банке у потребителя не так много способов определить хороший ли продукт.

"Прежде всего, следует помнить, что у икры не бывает высшего сорта, а есть только первый и второй. Второй сорт допускает, например, смешение икры разных видов красной рыбы. Поэтому должны вызывать подозрения как надписи "высший сорт", так и отсутствие информации о сорте использованного сырья", – объяснил он.

Второе, на что стоит обратить внимание — это вид рыбы. Больше всего предложений по горбуше. Это икра среднего размера. Самая крупная и дорогая — кетовая икра. Есть более мелкие виды икры: икра форели, нерки. Есть экзотические виды кижуча и чавыча.

Для икры, сделанной из незамороженного сырья, важна дата фасовки (август-сентябрь), которая подтверждает, что икру произвели во время "путины", то есть лова рыбы во время ее нереста.

"Цена в этом году имеет колоссальное значение. Мы заметили большое количество акционных предложений, но в таких случаях очень велик риск обнаружить в банке вместо икры розовую кашицу", — предупредил Безрукий.

По его словам, производители наладили производство маленьких баночек, которые по карману даже небогатому потребителю (порядка 60 грамм). Но здесь также стоит быть осторожным, так как в пересчете на сто грамм продукта такой товар может оказаться дороже обычного.

Наконец, после вскрытия баночки надо обязательно проверить ее содержимое на наличие посторонних предметов. Потому что бывают случаи, когда находят частицы неизвестной органики и даже гельминтов.

"К сожалению, цена товара не всегда говорит о его качестве. Наше тестирование, проведенное в этом году, показало, что стоимость 100 г икры, получившей оценку "отлично", оказалась 182 грн, 179 грн и 143 гривни. В то же время, товар с оценкой "плохо" стоил 146 грн и 125 грн за 100 г красной икры", – рассказал Безрукий.