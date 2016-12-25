В Николаевской области за год снизилось количество преступлений, связанных с наркотиками

|25.12.16 19:10
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В среднем по Николаевской области в текущем году совершено около 10 имущественных преступлений на 1 тысячу населения.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По сравнению с прошлым годом снизилось количество учтенных преступлений в сфере хозяйственной деятельности на 16,1% или с 255 до 214 (в государстве - 8%).
На 46,3% уменьшилось количество производств о преступлениях в сфере оборота наркотических средств (в государстве - на 7,1%).
Количество учтенных уголовных правонарушений в сфере незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов уменьшилась на 76,1% (в государстве - на 64,5%).
Неудовлетворительно в указанном направлении сработали работники Баштанского, Березанского, Братского, Врадиевского, Веселиновского, Доманевского, Новобугского, Еланецкого подразделений Национальной полиции в области.
Отмечается незначительное увеличение количества зарегистрированных преступлений в сфере служебной деятельности на 6,1% (по стране -0,3%).
Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 41,8% (в государстве - на 18%), несовершеннолетними - на 50,2% (в государстве - на 28,2%).
Количество лиц, ранее совершавших уголовные преступления, уменьшилось на 42,9% (в государстве - на 16,6%).