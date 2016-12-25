Николаевщина потеряла в АТО еще одного бойца

В госпитале в Виннице умер военнослужащий 30-й мехбригады Сергей Каленик

Вчера, 24 декабря, в госпитале им. Пирогова в Виннице умер житель Вознесенского района 36-летний Сергей Каленик. Он служил в 30-й механизированной бригаде. Об этом говорится на странице городской власти Вознесенска в Фейсбуке.

Организацию похорон берет на себя исполнительный комитет Вознесенского городского совета. Отмечается, что ориентировочная дата и время похорон - 28 декабря в 12:00 на кладбище "Прогресс". Для уточнения информации просят обращаться по телефону: 4-21-25 (с понедельника).