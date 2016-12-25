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В новогоднюю ночь «Норма» отключит многие телеканалы

25.12.16 14:56Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Многие жители Корабельного района Николаева не на шутку встревожены информацией, распространяемой местным кабельным телевидением, о том, что с 2017 года резко сократится число транслируемых ими телеканалов.

Подтверждение этому есть и на сайте ТРК «Норма», где размещено следующее объявление:

«1 января 2017 года в Украине вступает в силу закон №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)», принятый Верховной Радой Украины и подписанный Президентом Украины 6 ноября 2016 года, по которому медиагруппы получают право требовать с операторов платного телевидения оплату за вещание украинских телеканалов в их сетях. ——————— Список телеканалов, потребовавших оплату за вещание (телеканалы по одному не продаются, только пакетами):

— Пакет каналов «1+1 Media» (владелец Коломойский И.В.) 6 каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «Плюс Плюс», «Униан ТВ», «Бигуди»

— Пакет каналов «StarLight Media» (владелец Пинчук В.М.) 6 каналов: «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «QTV», «М1», «М2»

— Пакет каналов «Медиа Группа Украина» (владелец Ахметов Р.Л.) 3 канала: «Украина», «НЛО TV», «Индиго TV»

— Пакет каналов «Inter Media Group» (владельцы Фирташ Д.В., Лёвочкин С.В.) 9 каналов: «Интер», «НТН», «Мега», «Enter-Фильм», «К1», «К2», «Zoom», «EuroNews», «5 канал» (владелец Порошенко П.А.)

Телекомпания «Норма» твёрдо стоит на позиции защиты своих абонентов от неоправданного повышения платы за кабельное телевидение. Поэтому 1 января 2017 года в 00 часов 00 минут вышеперечисленные телеканалы будут выключены в кабельной сети телекомпании «Норма».

korabelov.info

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Воскресенье, 25.12.2016

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