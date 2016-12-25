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Депутати Кривоозерщини затвердили звіт голови райдержадміністрації

25.12.16 10:49Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Hа сесії Кривоозерської районної ради 23 грудня голова районної державної адміністрації Олексій Мірошниченко доповів про виконання делегованих повноважень за 2015 рік та відповідний період 2016 року

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У своїй доповіді Олексій Мірошниченко наголосив, що основою досягнутих на рівні району позитивних результатів є спільна робота органів державної влади та місцевого самоврядування.

Зокрема, доходи зведеного бюджету району за 2015 рік склали 151 млн. 591 тис. грн., за 9 місяців 2016 року – 116 млн. 720 тис. грн. Міжбюджетні трансферти з державного, обласного та бюджетів сіл, селища протягом 2015 року надійшли в сумі 113 млн. 215 тис. грн., з них: базова дотація надійшла в сумі 5 млн. 82 тис. грн., медична субвенція – 16 млн. 520 тис. грн., освітня субвенція – 35 млн. 152 тис. грн., стабілізаційна дотація – 3 млн. 203 тис. грн., субвенції соціального захисту з державного бюджету, а також субвенції з обласного та бюджетів сіл, селища на виконання місцевих програм – 53 млн. 257 тис. грн., за 9 місяців 2016 року отримано трансфертів в сумі 80 млн. 537 тис. грн., з них: базова дотація надійшла в сумі 3 млн. 396 тис. грн., медична субвенція – 11 млн. 81 тис. грн., освітня субвенція – 25млн. 769 тис. грн., субвенції соціального захисту з державного бюджету, а також субвенції з обласного та бюджетів сіл, селища на виконання місцевих програм – 40 млн. 290 тис. грн.

Надходження податків і зборів по зведеному бюджету за 2015 рік склали 35 млн. 6 тис. грн., що становить 146,7% до річного уточненого плану, протягом 9 місяців 2016 року – 33 млн. 868 тис. грн. або 150,6% до річного плану.

Ефективна робота у фінансово-господарській сфері дозволила вирішити цілий ряд соціальних питань району, зокрема протягом 2016 року було здійснено реконструкцію 4 шкільних котелень та 2 котелень дошкільних навчальних закладів, де були встановлені сучасні енергоефективні твердопаливні котли, за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку проведено реконструкцію з переведенням на електроопалення найбільшої школи району у смт. Криве Озеро. Також практично вирішене важливе соціально-економічне питання щодо реконструкції внутрішніх санвузлів у сільських школах району, для навчальних закладів закуплено нові меблі та мультимедійне навчально-методичне обладнання.

У галузі охорони здоров’я розпочато ремонт даху Тридубської амбулаторії, за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку здійснюється реконструкція системи опалення ЦРЛ, за кошти місцевих бюджетів для районної лікарні придбано автомобіль, що дозволить без перешкод здійснювати виїзди на ургентні виклики.

Впродовж звітного періоду було вирішено цілий ряд інших соціальних питань. У той же час, як наголосив голова райдержадміністрації, соціально-економічна ситуація в районі, як і в цілому в країні є непростою, проблемними питаннями залишаються відсутність ремонту доріг, аварійний стан інфекційного відділення та ряд інших питань, і тому важливим є об’єднання спільних зусиль для збереження стабільного економічного розвитку району у подальшому.

Депутатський корпус майже одноголосно затвердив звіт голови райдержадміністрації, з 21 депутата, які були присутні, «за» проголосували 20, 1 – утримався.

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Воскресенье, 25.12.2016

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