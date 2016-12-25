В Николаеве прекращен отлов бездомных собак

Уже две недели на улицах Николаева не отлавливают бродячих собак, а значит, и не стерилизуют.

Об этом «Новостям-N» сообщили работники КП «Центр защиты животных».

Причин остановки отлова бездомных животных — две, и связаны они с внутренними проблемами, возникшими на предприятии.

Во-первых, оба автомобиля, предназначенные для перевозки животных в данный момент находятся в ремонте. Во-вторых — из КП были уволены несколько профессиональных ловцов. То есть на сегодняшний день нет транспорта и не хватает рук для решения проблемы, которая уже многие годы остро стоит в нашем городе.

Более того, работники КП утверждают, что на предприятии не осталось ни одного ветеринара — все уволились с приходом нового директора.

Сейчас бездомных животных не уничтожают — наоборот, даже если ловцы случайно допустили смерть животного, их строго наказывают. Вопрос решается гуманно: собак отлавливают, оперируют (стерилизуют) и затем выпускают в то же место, где выловили.

Процесс этот имеет смысл, если процент стерилизованных собак относительно всего их количества будет все время увеличиваться. Сегодня в городе, по неофициальным данным, около 20 тысяч бродячих собак. Около 10 тысяч, по информации из «Центра защиты животных», уже стерилизованы.

По мнению специалистов, если эту работу продолжать такими же темпами, то через два-три года проблема будет почти решена — то есть уличные собаки перестанут плодиться. Но это в том случае, если не будет таких срывов «производственного процесса», какой наблюдается в последние две недели. Link: http://novosti-n.org/news/read/115153.html