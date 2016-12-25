Полиция будет работать в усиленном режиме новогодние праздники, по поводу провокаций пока информации нет – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что никаких провокаций в новогодние праздники не предвидится, однако полиция будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает "112 Украина".

Аваков отметил, что Министерство внутренних дел на время праздников создаст специальный штаб, который будет реагировать на потенциальные происшествия. В местах скопления людей будут установлены специальные рамки, меры безопасности будут на высоком уровне.

Ранее глава МВД Аваков заявлял, что система внутренних дел имеет серьезный бюджет на следующий год. В частности, достаточно солидное финансирование получит Национальная полиция, однако для обеспечения Нацгвардии не хватает около 3 миллиардов гривен, чтобы выплатить зарплаты.