В Украину идут похолодания: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Украинцам не стоит рассчитывать на то, что столбики термометров в ближайшее время покажут отметки выше нескольких крайних дней. О том, что в Украину идут заморозки и колючий ветер, телеканалу «24» рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже 25 декабря, в воскресенье, Украину заметет мокрым снегом. А жителям Севера и Запада страны предстоит ощутить порывистый колючий ветер.

Температура воздуха особо не изменится. Наталья Диденко отметила, что по всей стране она будет не ниже нуля.