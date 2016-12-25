11.12.16 10:452480
В Украину идут похолодания: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
|25.12.16 08:00
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Украинцам не стоит рассчитывать на то, что столбики термометров в ближайшее время покажут отметки выше нескольких крайних дней. О том, что в Украину идут заморозки и колючий ветер, телеканалу «24» рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, уже 25 декабря, в воскресенье, Украину заметет мокрым снегом. А жителям Севера и Запада страны предстоит ощутить порывистый колючий ветер.
Температура воздуха особо не изменится. Наталья Диденко отметила, что по всей стране она будет не ниже нуля.