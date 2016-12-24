Как бюджет-2017 изменит жизнь украинцев: главные новшества

В Украине в следующем году рост социальных стандартов на несколько процентов опередит рост цен, курс доллара пройдет «психологическую отметку» в 27 гривен, а минимальные зарплаты вырастут в два раза. Кроме того, государство потратит рекордную сумму на субсидии, и больше 150 миллиардов направит в дефицитный Пенсионный фонд. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, как жизнь украинцев изменится вместе с новым бюджетом страны.

Зарплаты и цены вырастут

Инфляция в следующем году предусмотрена на уровне 8,1%, в этом году – 12%, а в прошлом – 43%. Согласно законодательству, правительство повышает уровень социальных стандартов (прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пенсии) на уровень инфляции. Однако в 2014 и 2015 годах это обязательство выполнить не удалось – из-за кризиса цены подскочили за два года на 67%, а социальные стандарты за этот же период индексировали всего на 13%.

В этом году, чтобы у страны появилась возможность «догнать» докризисный уровень жизни, рост соцстандартов на 4% опередит уровень инфляции, а в следующем году, согласно бюджету, на 2%. Так, пенсии и прожиточный минимум за 2017-й вырастут на 10,1%. Прожиточный минимум в мае достигнет уровня 1624 гривен, а в декабре – 1700 гривен. В то же время минимальная пенсия в мае составит 1312 гривен, а в декабре – 1373.

Но главное новшество бюджета – это увеличение минимальной зарплаты в два раза (с 1600 до 3200 гривен). Уже с первого января ни один украинец, который работает на полной ставке, не будет получать меньше указанной суммы. Правда, коснется повышение только тех, чьи зарплаты на данный момент ниже 3200 гривен.

С каждой зарплаты украинцам приходится отдавать 41,5% государству (22% – единый социальный взнос, 18% – НДФЛ и 1,5% – военный сбор). С началом нового года предпринимателям придется платить налоги с зарплат не меньше 3200 гривен. При этом, как рассказывает руководитель крупнейшего регионального бизнес-союза Елена Еременко, большая часть мелкого бизнеса работает «в тени» и налоги платит с минималки. Более того, далеко не у всех предпринимателей есть возможность повысить официальную зарплату в два раза. А те, кто будет вынужден платить больше, повысят стоимость своей продукции для того, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Как предполагают в Министерстве финансов, часть мелких предпринимателей сократят рабочие места, другие – оформят своих сотрудников на половину ставки. Однако кардинально на количество безработных это не повлияет. Работы могут лишиться те украинцы, которые работают в маленьких магазинах, ателье, мастерских и т. п.

«У меня продуктовый магазин в частном секторе. Работаю я, товаровед и два продавца. На руки я плачу по четыре тысячи, но зарплата – процент от выручки. Примерно четыре тысячи и получается. Все оформлены на минимальную зарплату. Если мне придется теперь платить налоги с минималки не в 1600 гривен, а с 3200, придется и на руки выдавать не четыре тысячи, а 3200. Потому что мне придется по факту отдать больше 5000 гривен, часть заплатить налогами, а 3200 отдать сотрудникам«, – рассказывает предприниматель из Запорожья Ирина.

Субсидиантам придется платить больше

Повышение минимальной зарплаты в два раза также отобразится и на субсидиантах. При расчете субсидии в социальной службе рассчитывают обязательный платеж для семьи. Независимо от того, сколько использовали ресурсов (в пределах социальной нормы), платить придется фиксированную сумму ежемесячно. Доход на одного члена семьи делят на базовый коэффициент 2 и прожиточный минимум, полученную сумму умножают на 15%.

К примеру, общий доход семьи из четырех человек – восемь тысяч гривен. То есть по две тысячи гривен на каждого. Согласно указанной выше формуле, можно рассчитать сумму обязательного платежа: 2000 / 1399 / 2 * 15% = 10,72%. Учитывая, что львиная часть украинцев (по разным оценкам, до 40% плательщиков ЕСВ) декларируют минимальную зарплату независимо от того, сколько зарабатывают на самом деле, решение о повышении минималки позволит государству тратить меньше в том числе и на субсидии.

Так, для семьи из трех человек, двое из которых получают минимальную зарплату 1600 гривен, обязательный платеж составит около 170 гривен, а для этой же семьи с новой минималкой – уже 660 гривен. Но стоит отметить, что субсидии украинцам пересчитают только в конце отопительного сезона.

При этом в бюджете на следующий год на субсидии заложена рекордная сума – 51 миллиард гривен. Правда, и количество украинцев, которые оформили субсидии, выросло в 21 раз. Если в 2014-м субсидию оформили 450 тысяч человек, а в 2017-м, согласно подсчетам Кабмина, «скидку на коммуналку» получат 9 миллионов семей. При этом всего в стране зарегистрировано 15 миллионов домохозяйств, то есть фактически каждый второй украинец будет получать субсидию.

В 2014 году Украина потратила на субсидии 5 миллиардов гривен, в 2015 – 18 миллиардов, в этом году – около 40 миллиардов, а в следующем – почти 51 миллиард. Как рассказал источник «Сегодня.ua» в Кабинете министров, за счет повышение минимальной зарплаты в 2017-м на субсидиях могут сэкономить 5 миллиардов гривен.

При этом в пояснительной записке к закону о бюджете-2017 также говорится, что предусмотрена адресная выплата субсидий, то есть монетизация. Размер субсидии для каждой семьи зависит от условий проживания, количества человек и уровня доходов. При этом субсидию выделяют на социальную норму потреблению. Зарабатывать на субсидиях смогут те семьи, которые тратят меньше этой нормы.

Как ранее подсчитал сайт «Сегодня.ua», если в Украине введут монетизацию, за отопительный сезон украинцы смогут «сэкономить» больше шести тысяч гривен на отоплении, несколько тысяч гривен на газе и почти двести гривен на электроэнергии. В сумме, как говорит министр энергетики и угольной промышленность Игорь Насалик, за отопительный сезон эта сумма может достичь 10 тысяч гривен.

Правда, механизм монетизации до сих пор не выработали. На данный момент рассматривают несколько схем:

всю сумму субсидии будут выплачивать деньгами, а украинцы будут оплачивать коммуналку сами;

если украинцы потратили на коммуналку меньше, чем предусмотрено субсидией – разницу будут отдавать деньгами.

Есть и несколько вариантов, как можно потратить «монетизированную» субсидию:

все средства нужно тратить только на коммуналку, а если потратили меньше социальной нормы – «сдачу» можно оставить себя;

все средства нужно тратить только на коммуналку, а «сдачу» – на энергоэффективность;

всю сумму будут выплачивать украинцам, которые могут тратить их на свое усмотрение.

Пенсионный фонд останется с огромной «дырой»

Несмотря на повышение минимальной зарплаты, налогов, которые украинцы платят с зарплат на пенсии, катастрофически не хватает. «Дыру» приходится покрывать за счет бюджета. В 2017-м, согласно главному финансовому документу страны, на эти цели направят 156,2 миллиарда гривен, это на несколько миллиардов больше, чем в прошедшем году. Средств на двукратное повышение минимальной пенсии, по аналогии с зарплатами, у государства нет. Даже если большинство украинцев будут платить налоги с зарплат выше средних, этих средств в лучшем случае хватит на то, чтобы покрыть дефицит.

В Украине действует на государственном уровне солидарная система пенсионного обеспечения. Эту систему также называют «договором поколений». Работающие украинцы платят налоги в Пенсионный фонд, а после эти средства перераспределяются между украинцами «на заслуженном отдыхе». Но из-за сложной демографической ситуации, теневой экономики, низкого уровня зарплат налогов на пенсии не хватает. Государству приходится «латать дыры» Пенсионного фонда из общего бюджета.

Уже несколько лет в стране обсуждают возможность введения второго уровня системы – накопительного. Таким образом, каждый украинец смог бы откладывать на пенсию, внося несколько процентов со своей зарплаты на индивидуальный счет ежемесячно. Параллельно пришлось бы платить и в солидарную систему. Как говорит старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, МВФ не рекомендовал Украине вводить накопительную систему на государственном уровне, в том числе из-за того, что отвечать за сохранность сбережений пришлось бы правительству. В условиях сложной экономической ситуации это слишком большая ответственность.

Напомним, в бюджете на 2017-й год заложены курс доллара на уровне 27,2 грн, рост ВВП – на 3%. При этом доходы сметы увеличатся на 17% (до 706,3 миллиарда гривен), а расходы – на 15% (до 775,3 миллиарда).