Николаевскому зоопарку очень нужны опилки

Николаевский Зоопарк на своей страничке в социальной сети Facebook сообщает о том, что зоопарк крайне нуждается в опилках.

«Внимание! Обращаемся к вам, уважаемые николаевцы, за помощью!

Как вы знаете, Николаевский зоопарк - наша гордость и отличное место отдыха для всей семьи. Причин на то - множество. Кроме прекрасного парка и большой коллекции холеных животных, Вы не можете не обратить внимание на чистоту вольеров, где содержатся наши питомцы. Но очень часто мы сталкиваемся с трудностями в уборке, т.к. испытываем острый дефицит опилок, которые служат подстилкой многим нашим животным. Так случилось и сейчас.

Если вы сможете помочь нам решить этот вопрос, мы с благодарностью примем от вас опилки в неограниченных количествах!

Тел. Для справок: (0512) 24-63-77 или 55-60-45», - говорится в сообщении.