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На полигоне Широкий Лан построят 11 казарм за 120 миллионов гривен

24.12.16 19:21Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Министерство обороны Украины 12-13 декабря по результатам тендеров заключило с ООО «Винницкой строительной компанией» два соглашения о строительстве на общую сумму 166,7 миллионов гривен.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», передает издание Наші гроші.

За 120,9 миллионов гривен построят 11 казарм лагерного городка для размещения бригады в полевом лагере 235 межвидовой Центра подготовки подразделений в селе Михайловка (Ульяновка) Николаевской области – полигон Широкий Лан. Среди них будет одна казарма для женщин. Еще 45,7 миллионов отписали на реконструкцию здания клуба под штаб в военном городке в Одессе.

Цены на общестроительные материалы в сметах соответствуют рыночным. Например, природный рядовой песок оплачивается по 66 гривен за кубометр. Еще 125 гривен за кубометр стоит его доставка к месту строительства, однако на какое расстояние его везут — неизвестно. Щебень фракции 40-70 мм марки М400 с доставкой стоит 321 гривен за кубометр, а строительная негашеная комовая известь первого сорта — 1601 гривен за тонну. Работы на обоих объектах должны выполнить до конца 2018 года. Цена большей соглашения ниже ожидаемой стоимость закупки на 12%, меньше — на 16%.

На торгах по казармам конкурентами были Днепропетровский филиал №1 ООО «Строительно-монтажный трест Днепр-Инвест-Строй», ООО «Южцентрострой-1», «Боспорус», «Рост», «Строительная компания« Прогрестехбуд »и « Спецстройальянс ». На другом тендере победитель боролся с МП ООО «Коро», ПТП «УКРБУДИНВЕСТ» и «ОДЕССАКОММУНЭКОЛОГИЯ».

«Винницкая строительная компания», которой руководит Николай Кравчук, впервые выиграла тендеры. Ее основали Сергей Стоянский и Олег Морфид в 2004 году на базе «Нафтобудсервис». Сейчас она оформлена на львовское ООО КУА «Актив», учредителями которого являются Игорь Таранский, Анатолий Гурский, Иван Коць, Богдан Куспись.

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Суббота, 24.12.2016

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