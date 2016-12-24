Ушел из жизни легенда николаевского баскетбола

Сегодня, 24 декабря, в Николаеве умер легендарный баскетболист Михаил Литовка. Об этом сообщает пресс-служба МБК «Николаев».

На 71-м году жизни перестало биться сердце легендарного николаевского баскетболиста, директора Центра Олимпийской подготовки по баскетболу Михаила Константиновича Литовки.

Бессменный директор ЦОПа, начальник команды МБК “Николаев”, Михаил Константинович был одним из тех легендарных баскетболистов, кто в 1976 году вывел баскетбол Николаева в высшую лигу чемпионата СССР

Человек исключительной преданности делу, неуемной энергии, неистощимого оптимизма, внимательный и отзывчивый, Михаил Константинович до последнего дня продолжал оставаться на своем посту. Его жизнь в спорте была и будет примером для многих поколений николаевских спортсменов.

Прощание с Михаилом Константиновичем Литовка состоится 25 декабря 2016 года с 12:00 до 13:00 в спорткомплексе “Надежда” по адресу: ул. Генерала Карпенко, 40-а.