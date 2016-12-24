Верхний банер

Ушел из жизни легенда николаевского баскетбола

24.12.16 18:28Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 24 декабря, в Николаеве умер легендарный баскетболист Михаил Литовка. Об этом сообщает пресс-служба МБК «Николаев».

На 71-м году жизни перестало биться сердце легендарного николаевского баскетболиста, директора Центра Олимпийской подготовки по баскетболу Михаила Константиновича Литовки.

Бессменный директор ЦОПа, начальник команды МБК “Николаев”, Михаил Константинович был одним из тех легендарных баскетболистов, кто в 1976 году вывел баскетбол Николаева в высшую лигу чемпионата СССР

Человек исключительной преданности делу, неуемной энергии, неистощимого оптимизма, внимательный и отзывчивый, Михаил Константинович до последнего дня продолжал оставаться на своем посту. Его жизнь в спорте была и будет примером для многих поколений николаевских спортсменов.

Прощание с Михаилом Константиновичем Литовка состоится 25 декабря 2016 года с 12:00 до 13:00 в спорткомплексе “Надежда” по адресу: ул. Генерала Карпенко, 40-а.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 24.12.2016

Закругление верхнее-левое

20:30Зарплаты спасателей вырастут на 80%, - Аваков

20:12В Украине планируют усилить проверки при выдаче субсидий

19:49В Чехии скончался самый грязный бездомный Европы

19:21На полигоне Широкий Лан построят 11 казарм за 120 миллионов гривен

19:13Николаевскому зоопарку очень нужны опилки

18:47Стоит ли лгать детям про Деда Мороза?

18:28Ушел из жизни легенда николаевского баскетбола

18:16Украинцы недовольны реформами

17:55В николаевской "Сказке" открыли главную елку Заводского района

17:24В понедельник Савченко представит свою политическую партию

17:12Начальник гороно Николаева Анна Деркач уверила депутатов, что родители несут деньги в школы добровольно (ВИДЕО)

16:48На Николаевщине осужденный отбыл большую часть наказания и сбежал, увеличив себе срок заключения

16:33Новая форма для украинской полиции обойдет в миллиард гривен

16:10В Николаеве "Зоря"-"Машпроект" чествовала лучших работников года

15:50В Дебальцево из-за обстрелов упал купол Александро-Невского храма

15:29В Николаеве горела пятиэтажка: жильцы эвакуированы

15:06Почти 68 тысяч военнослужащих заключили контракт с ВСУ с начала года, - Минобороны

14:51В Николаеве почтили память Чорновола

14:30Ватикан передаст Украине рождественский подарок на 6 млн евро

14:09Школы Николаевщины получат 613 компьютеров

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Джаярам Джаялалита в актерском прошлом

10.12.16 20:312610

В Индии почти 300 человек умерли от скорби по министру штата

10.12.16 20:582330

Одинокие родители в Украине: льготы и дополнительные возможности

11.12.16 07:002680

Кубок по пауэрлифтингу ФПУ и турнир по тяге «Сильные духом»

11.12.16 07:252400

В Харькове жестоко избили полицейского

Самые читаемые

13.12.16 19:167420

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

21.12.16 16:067100

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

16.12.16 14:325790

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

22.12.16 18:463800

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама