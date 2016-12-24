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Стоит ли лгать детям про Деда Мороза?

24.12.16 18:47Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Миллионы родителей убеждают своих детей в реальном существовании Деда Мороза, однако эта ложь, по словам американского психолога Кристофера Бойла, может быть разрушительной…

Его мнение поддерживает также исследователь психического здоровья Кэти Маккей из Университета Эксетера: специалисты предполагают, что родители преследуют эгоистичные цели, рассказывая детям о подарках от Деда Мороза – ими просто движет желание вернуться к радостям собственного детства. Эксперты опубликовали свою работу в журнале Lancet Psychiatry, где помимо прочего говорится, что подобная практика подрывает доверие детей к родителям.

«Если они способны лгать о чем-то таком особенном и волшебном, разве можно будет потом полагаться на их мудрость и честность?», – пишут ученые. Они уверены, что эта традиция должна быть поставлена под сомнение, ведь рано или поздно, но все дети в конечном итоге узнают, что им последовательно лгали в течение многих лет.

В то же время авторы публикации признают, что иногда лгать детям просто необходимо. «Взрослый, утешая ребенка, может сказать ему, что их недавно умерший домашний питомец просто отправился в особое место, рай для животных. Возможно, это куда лучше, чем рассказывать им истины об углеродном цикле», – резюмируют в сопроводительной статье эксперты.

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Суббота, 24.12.2016

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