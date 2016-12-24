Украинцы недовольны реформами

Большинство украинцев не считают широко разрекламированную властью реформу полиции успешной. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, 65% недовольны реформой полиции и лишь 28% назвали ее успешной. При этом доля положительно оценивающих это направление деятельности власти уменьшилось в 1,5 раза с начала года.

Также большинство опрошенных считает неэффективной децентрализацию власти: успешной ее назвали 22%, не увидели позитива в этом направлении 62%.

Опрос проводился в период 8-18 декабря 2016 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Было опрошено 2 тыс. респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Отметим, после месяца работы новой полиции в 2015 году, почти 50% украинцев считала новую патрульную службу полиции более эффективной, при этом 19% не знали о ее создании.