В Николаеве почтили память Чорновола

К его памятнику горожане возложили цветы

Сегодня, 24 декабря, активисты Народного руха Украины и их соратники собрались у памятника Вячеславу Черноволу, установленному на пересечении Большой Морской и Никольской в Николаеве, чтобы возложить цветы и отметить таким образом годовщину со дня рождения легендарного украинского политика.

Несмотря на значение этого человека в истории Украины и его роль в украинском политикуме первого десятилетия независимости, в церемонии возложения приняли участие на удивление мало людей — не более двадцати.

В то же время первые лица города и области оказались более сознательными - на чествование приехали глава облсовета Виктория Москаленко и Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Началась церемония с исполнения гимна Украины, после чего каждый желающий мог взять слово. После возложения цветов в николаевском Народном рухе был запланирован «круглый стол», посвященный Чорноволу .